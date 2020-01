„Coldplay“: Was kommt als nächstes?

Was steht jetzt für “Coldplay” als nächstes an? Ende November hatte die Band ihr aktuelles Album „Everyday Life“ veröffentlicht und da sie damit nicht auf Tour gehen, stellt sich die Frage, was kommt jetzt?

Dies beantwortete Gitarrist Johnny Buckland gegenüber dem „Q Magazine“ mit: „Wir machen eine weitere Platte.“ Und Drummer Will Champion fügte hinzu: „Wir wussten, dass dieses Album wahrscheinlich bis Weihnachten vorbei sein wird, deswegen freuen wir uns darauf, die nächste Sache anzugehen. Wir haben einige Songs bereit und die Aufnahmesessions sind schon vorgemerkt. Wir freuen uns echt sehr darauf, weiterzumachen.“

„Coldplay“ wollen übrigens erst wieder vor auf Tour gehen, wenn es umwelttechnisch auch vertretbar ist.

Foto: (c) Warner Music