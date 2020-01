Conan Gray: Sein Debütalbum „Kid Krow“ erscheint im März

Conan Gray ist 2019 für zwei exklusive Shows in Deutschland gewesen. Mitte Mai trat der „YouTube“-Star erstmals live in Köln und Berlin auf. Und jetzt gibt es endlich bald ein ganzes Album des Musikers.

Auf „Instagram“ schrieb der aus den USA stammende Sänger: „Mein Debütalbum ‚Kid Krow‘ erscheint am 20. März. Ich sage auf diesem Album mehr, als ich jemals in meinem Leben gesagt habe, und ich kann es kaum erwarten, euch allen meine Geheimnisse zu verraten.“ Das letzte Lied auf dem Album, „The Story“, kam bereits in der Nacht vom 09./10.01. raus.

Conan Gray ist im Internet übrigens schon ein Star. Mit seinem Song „Idle Town“ erreichte er bereits in kürzester Zeit über 10 Millionen Aufrufe auf „YouTube“ und über 13 Millionen Streams auf „Spotify“.

