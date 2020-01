Critics‘ Choice Awards 2020: Die Gewinner in der Kategorie “Film”

Vorgestern Abend (12.01.) sind in Los Angeles die Critics‘ Choice Awards vergeben worden und im Bereich „Film“ hat „Once Upon a Time… in Hollywood” mehrfach absahnen können. Der Streifen wurde zum besten Film gekürt und gewann auch noch in den Kategorien „Bestes Szenenbild“ und „Bestes Original-Drehbuch“. Zudem durfte Brad Pitt für seine Leistung darin den Preis als bester Nebendarsteller mit nach Hause nehmen. Das weibliche Pendant ging an Laura Dern in “Marriage Story“. Zum besten Hauptdarsteller wurde Joaquin Phoenix gekürt und Renée Zellweger zur besten Hauptdarstellerin.

Hier die Liste der Gewinner:

BESTER FILM

Once Upon a Time… in Hollywood

BESTER HAUPTDARSTELLER

Joaquin Phoenix – Joker

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

Renée Zellweger – Judy

BESTER NEBENDARSTELLER

Brad Pitt – Once Upon a Time… in Hollywood

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Laura Dern – Marriage Story

BESTER JUNGER SCHAUSPIELER/IN

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

BESTES SCHAUSPIEL-ENSEMBLE

The Irishman

BESTER REGISSEUR

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

BESTES ORIGINAL-DREHBUCH

Once Upon a Time… in Hollywood

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH

Little Women

BESTE KAMERAFÜHRUNG

1917

BESTES SZENENBILD

Once Upon a Time… in Hollywood

BESTER SCHNITT

1917

BESTES KOSTÜM

Dolemite Is My Name

BESTE MASKE

Bombshell

BESTE VISUELLE EFFEKTE

Avengers: Endgame

BESTER ANIMATIONSFILM

To Story 4

BESTE KOMÖDIE

Dolemite Is My Name

BESTER SCIFI/HORROR-FILM

Us

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

Parasite

BESTE FILMMUSIK

Justin Hurwitz, Aufbruch zum Mond

BESTER SONG

„Glasgow (No Place Like Home)” – Wild Rose

“(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman

BESTE BEWERTUNG

Hildur Guðnadóttir – Joker

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos