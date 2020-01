Critics‘ Choice Awards 2020: die Gewinner in der Kategorie “TV”

Vorgestern Abend (12.01.) haben die Critics‘ Choice Awards 2018 stattgefunden. Zur besten Comedy-Serie wurde „Fleabag“ erwählt, der Preis für die beste Drama-Serie ging an „Succession“ und zur besten limitierten Serie wurde „When They See Us“ gekürt. In der Kategorie „Bester TV-Film“ gewann „El Camino: A Breaking Bad Movie” und die beste animierte Serie war, wie im Vorjahr, „BoJack Horseman“.

Hier die Gewinner:

BESTE COMEDY-SERIE

Fleabag

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER COMEDY-SERIE

Bill Hader – Barry

BESTER SCHAUSPIELERIN IN EINER COMEDY-SERIE

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

BESTER NEBENDARSTELLER IN EINER COMEDY-SERIE

Andrew Scott – Fleabag

BESTE NEBENDARSTELLERIN IN EINER COMEDY-SERIE

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

BESTE DRAMA-SERIE

Succession

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER DRAMA-SERIE

Jeremy Strong – Succession

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER DRAMA-SERIE

Regina Kind – Watchmen

BESTER NEBENDARSTELLER IN EINER DRAMA-SERIE

Billy Crudup – The Morning Show

BESTE NEBENDARSTELLERIN IN EINER DRAMA-SERIE

Jean Smart – Watchmen

BESTE LIMITIERTE SERIE

When They See Us

BESTER TV-FILM

El Camino: A Breaking Bad Movie

BESTER SCHAUSPIELER IN EINEM TV-FILM ODER LIMITIERTEN SERIE

Jharrel Jerome – When They See Us

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINEM TV-FILM ODER LIMITIERTEN SERIE

Michaelle Williams – Fosse/Verdon

BESTER NEBENDARSTELLER IN EINEM TV-FILM ODER LIMITIERTEN SERIE

Stellan Skarsgard – Chernobyl

BESTE NEBENDARSTELLERIN IN EINEM TV-FILM ODER LIMITIERTEN SERIE

Toni Collette – Unbelievable

BESTE ANIMIERTE SERIE

BoJack Horseman

BESTE TALK-SHOW

The Late Late Show with James Corden

Late Night with Seth Meyers

