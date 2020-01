Dana: Im Februar auf Tour

Dana will mit ihren Songtexten wachrütteln, heikle Themen ansprechen und zu Veränderung aufrufen. Und genau das hat die Schweizer Sängerin auch wieder auf ihrer zweiten EP „True“ getan, berichtet „Bite It Promotion“. In der Pressemitteilung dazu heißt es: „Bildreich, berührend und auf einzigartige Weise erzählt ihre zweite EP vom Überleben und Überwinden von Mobbing und Missbrauch. Nie verliert die Sängerin dabei ihre unbändige Lebensfreude und Zuversicht, im Gegenteil: Die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit hat ihr Stärke und Willenskraft verliehen, um mit ihrer Musik etwas zu bewegen.“ Wer das Ganze live erleben will, hat im Februar die Chance dazu, denn dann ist Dana in Deutschland unterwegs.

Hier die Termine:

07.02.2020 (DE) München, Alte Utting

09.02.2020 (DE) Maintal, Hochstädter Landbierbrauerei

12.02.2020 (DE) Bremen, El Campo

13.02.2020 (DE) Bremen, Markthalle Acht

14.02.2020 (DE) Osnabrück, Lagerhaus „Jever Song Night“

15.02.2020 (DE) Lübeck, Tonfink

17.02.2020 (DE) Berlin, Bar Bobu Songcircle

Foto: (c) LooMee TV