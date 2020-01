David Bowie: So beeinflusste er „Little Women“

David Bowie hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Musik zu „Little Women“ gehabt.

Der französische Musiker Alexandre Desplat erzählte dem „Billboard Magazine“ dazu, wie er Regisseurin Greta Gerwig fragte, wie sie sich den Sound zu ihrem Film vorstellt und sie dazu voller Enthusiasmus sagte: „Ich möchte, dass die Musik ein Mix aus Mozart trifft auf Bowie ist.“ Auf die Frage der Zeitschrift, wie Desplat das umgesetzt hat, sagte er: „Energie, Impuls, Melodien, Freude und Rhythmus, denn Mozart hat sehr viel Rhythmus. Und Bowie natürlich, die Art der Regie dieses Films hat etwas popmäßiges. Die Art, wie sie tanzen. Sie tanzen nicht so, wie sie in einem Historienfilm tanzen würden, in dem jede Bewegung maßgeschneidert ist.“

Wie das Ergebnis klingt und aussieht, kann man seit Ende letzten Jahres (30.12.) bewundern. Seither flimmert „Little Women“ über die Leinwände.

Foto: (c) Sony Music