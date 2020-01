David Bowie: Zwei neue Veröffentlichungen

David Bowie wäre am 08.01. 73 Jahre alt geworden und dies hat das Label „Parlophone“ zum Anlass genommen, um gleich zwei neue Veröffentlichungen anzukündigen. Los geht es mit der Streaming-EP „David Bowie Is It Any Wonder?“. Der erste Track, die Akustikversion von „The Man Who Sold The World“, ist bereits seit heute zu haben. Die restlichen Songs erscheinen im Wochentakt ab dem 17. Januar, berichtet der „Rolling Stone“. Zudem soll es zum Record Store Day am 18. April die Akustik-Session „ChangesNowBowie“ als limitierte Auflage geben.

Und auch wenn es keine offizielle Tracklist gibt, ist dennoch die folgende Liste laut „kulturnews.de“ durchgesickert:

1. The Man Who Sold The World

2. The Supermen

3. Andy Warhol

4. Repetition

5. ‘Lady Stardust’

6. White Light/White Heat

7. Shopping For Girls

8. Quicksand

9. Aladdin Sane

Foto: (c) Sony Music