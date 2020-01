„Deftones“ kommen für zwei Headliner-Konzerte nach Deutschland

Die „Deftones“ kommen dieses Jahr für zwei Headliner-Konzerte nach Deutschland.

Die Band aus Sacramento kündigte zwei Shows im Juli an: Am 03. Juli treten sie in Hamburg (Große Freiheit 36) auf und einen Tag später, am 04. Juli, in Berlin (Columbiahalle). Das verkündet „Live Nation GSA“ auf „Instagram“. Prio-Tickets gibt es demnach ab Mittwoch (15.01.), der Vorverkauf bei „Ticketmaster“ startet einen Tag später – und bei „Eventim“ am Freitag (17.01.).

2020 wollen sich die „Deftones“ übrigens laut eigener Aussage mit einem neuen Album zurückmelden.

Foto via PGM