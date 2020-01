Demi Lovato hält sich für die Liebe alle Türen offen

Ihre musikalische Rückkehr mit dem Auftritt bei den Grammys schlägt noch ordentlich Wellen. Da geht fast schon unter, dass Demi Lovato vor Kurzem ganz beiläufig über einen tiefsitzenden Wunsch gesprochen hat.

In einem Interview mit „Beats 1“ offenbarte sie: „Ich möchte auf jeden Fall in diesem Jahrzehnt eine eigene Familie gründen. Das wäre wunderbar.“ Und, dass die 27-Jährige das ganz frei und locker angeht, verdeutlichte sie mit den Worten: „Ich weiß noch nicht, wie meine Familie genau aussehen wird, ob ich einen Mann oder eine Frau an meiner Seite sehe.“ Sie hält sich als frischgebackener Single also alle Türen offen.

Übrigens: Bei Demi Lovato geht es musikalisch direkt wieder in die Vollen. Sie wird in der Nacht von Sonntag auf Montag (03.02.) beim Super Bowl auftreten.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos