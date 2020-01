Dermot Kennedy: „Stormzy hinterlässt ein Vermächtnis“

Stormzy ist ein Musiker, der ganz sicher ein Erbe hinterlassen wird.

Diese Meinung vertritt sein Landsmann Dermot Kennedy. Bei „The Brits Are Coming“ meinte er jedenfalls: „Ich denke, Stormzy ist jemand, der ein tolle Beispiel dafür setzt, ein massiver Name zu sein, es aber trotzdem schafft, dass es sich dabei immer um die Kunst dreht und die Art, wie er seine Kunst präsentiert. Ich finde einfach, dass man es vorhersagen kann, wenn jemand dazu entschlossen ist, ein Vermächtnis zu hinterlassen und ich denke, so sieht es bei ihm aus.“

Stormzy könnte übrigens bei den kommenden Brit Awards gleich drei Preise abräumen.

Foto: (c) Universal Music