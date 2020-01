Detlef D Soost: „Familie ist mein Kern, meine Höhle“

Detlef D Soost hatte keine einfache Kindheit. Seine Mutter war manisch-depressiv, starb im Alter von 46 Jahren an Krebs und er selbst ist in einem Kinderheim in der DDR aufgewachsen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum dem heute 49-Jährigen seine Familie über alles geht.

Im Interview mit „News“ sagte der Vater von drei Kindern: „Es ist mein Kern. Es ist meine Höhle, in die ich immer gehen kann, ohne dass Bedingungen gestellt werden. Grade weil ich das als Kind nicht so hatte, ist es mir umso wichtiger, meinen Kindern dieses Wissen und Gefühl zu geben. Bei uns steht Liebe und das Aussprechen dieser Liebe ganz weit vorn.“

Detlef Soost hat übrigens ein Buch geschrieben und ist aktuell auf Deutschland-Tour.

