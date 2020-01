Detlef D Soost hat schon im Kinderheim mit den Kindern getanzt

Detlef D Soost hatte keine einfache Kindheit. Er wuchs in einem Kinderheim in der DDR auf. Im Interview mit „News“ erinnert er sich an diese Zeit. Er sagte: „Wenn du von einem Tag auf den anderen – einen Tag vor deinem neunten Geburtstag – von der Jugendfürsorge von deinem Zuhause abgeholt und ins Kinderheim gebracht wirst, ist das natürlich erst mal ein totaler Riss im Leben eines kleinen Jungen. Ich dachte am Anfang ja noch, na gut, ich bin in einer Woche oder in zwei Wochen wieder zuhause. Auch wenn mein Zuhause nicht schön war – meine Mutter war manisch-depressiv – so war es doch mein Zuhause.“

Weiter sagte der heute 49-Jährige: „Aus diesen zwei Wochen ist ein Nie mehr geworden – ich war ab diesem Zeitpunkt nie mehr Zuhause. Für so einen kleinen Jungen ist das natürlich schwer. Meine Erzieher haben mir aber gesagt, dass ich schon immer versucht habe, diesem Schmerz durch Aktionismus, durch Comedy, durch Choreographien entgegenzuwirken. Man hat mir erzählt, dass ich zum Song ‚Bruttosozialprodukt‘ eine Choreografie entwickelt und mit den Kindern aus meiner Heimgruppe getanzt habe.“

Der Choreograf und Fittnesscoach hat dann die Flucht nach vorne gewagt. Er erklärte weiter: „Ich habe mir gesagt: ‚Okay, ich tu was, ich mach was, ich bewege mich‘, damit ich nicht in diese Trauer reinfalle. Aber natürlich ist die ab und an aufgekommen, besonders als ich erwachsen war. Das ist ja auch völlig normal. Da war dann eine Form von Schmerz noch spürbar. Ich habe aber immer versucht, das Positive daraus zu ziehen.“