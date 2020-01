Detlef D Soost: „Ich habe einen Zehnerpack Eier an die Wand geklatscht“

Detlef Soost hatte keine einfache Kindheit. Seine Mutter war manisch-depressiv, starb recht früh an Krebs und er wuchs in einem Kinderheim in der DDR auf. Über das Verhältnis zu seiner Mutter sagte der heute 49-Jährige im Interview mit „News“: „Als neunjähriger Junge verstehst du nicht, warum deine Mutter nicht für dich da ist. Die Bilder, die ich lange Zeit im Kopf hatte, waren drei unterschiedliche Situationen. Zum einen eine Erinnerung, in der meine Mutter mir mit einer Axt in der Wohnung hinterhergelaufen ist und gerufen hat. Zum anderen das Bild, wie meine Mutter im Bett liegt – sie lag später nur noch im Bett -, mit dem Gesicht zum Fenster, weg von der Tür. Immer wenn ich reingeschaut habe, habe ich nur ihren Rücken gesehen.“

Weiter fügte der 49-Jährige hinzu: „Eine weitere Erinnerung ist die, dass ich einen Zehnerpack Eier an die Wand geklatscht und dabei laut geschrien habe, um von meiner Mutter wahrgenommen zu werden. Was natürlich nicht passiert ist. Als Erwachsener ist es mir dann gelungen, mit meiner Mama Frieden zu schließen.“

Detelf Soost hat übrigens ein Buch geschrieben, es heißt „Scheiss drauf, mach’s einfach“.