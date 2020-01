Detlef D Soost: Was seine größte Angst ist

Die Biografie von Detelf Soost ist geprägt von schweren Schicksalsschlägen. Der heute 49-Jährige wuchs in einem Kinderheim in der DDR auf, weil seine Mutter schwer krank war und im Alter von 46 Jahren starb. Heute zählt Soost zu den erfolgreichsten Choreografen und Fittnesscoaches.

Im Interview mit „News“ verriet er, was seine größte Angst ist. Dazu sagte der Sportler: „Da ich das lebe, was ich vermittle, bin ich natürlich bemüht, relativ angstfrei zu leben. Und dennoch bin auch ich nur ein Mensch und kein Roboter und habe natürlich auch Ängste. Wenn man mich nach meiner größten Angst fragt, dann ist es natürlich die Angst (zögert), … dass meinen Kindern – ich will es eigentlich gar nicht aussprechen – etwas passieren könnte. Das ist, glaube ich, für jeden Vater, für jede Mutter die größte Angst, die man sich vorstellen kann. Man liebt seine Kinder, man ist für sie verantwortlich, man will versuchen, sie gut ins Erwachsenenleben zu begleiten.“

Detlef Soost hat übrigens ein Buch geschrieben, das ab Ende Januar zu haben ist. Außerdem ist er auf Tour durch Deutschland.