Deutsche Album-Charts: Sarah Connor zurück auf dem Thron

Sarah Connor erobert die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts zurück, ihre Erfolgsplatte „Herz Kraft Werke“ steigt von der Drei auf die Eins.

Wie „GfK Entertainment“ berichtet, klettert das „MTV Unplugged“-Werk von Max Raabe und dem Palast Orchester von der Sechs auf den Silberrang. Der Soundtracks zum Kinofilm „Die Eiskönigin 2 (Frozen 2)“ macht sechs Plätze gut und landet auf der Drei.

Die Sängerin Kerstin Ott klettert mit ihrem Album „Ich muss Dir was sagen“ von der Sieben auf die Vier und der Rapper Apache 207 steht nun auch wieder in den Top Five der Album-Charts. Seine „Platte“ wechselt von Platz 22 hoch auf Rang fünf.

Foto: (c) Universal Music / Nina Kuhn