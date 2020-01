Deutsche Single-Charts: Neue Nummer eins von Juju & Loredana

Die Top fünf der offiziellen Deutschen Single-Charts hat eine brandneue Nummer eins. Die Rapperinnen Juju & Loredana führen das Ranking mit ihrer Single „Kein Wort“ an.

Dicht gefolgt von einem weiteren Neueinsteiger, nämlich Ufo361 feat. Future mit „Big Drip“ auf Platz zwei. Das berichtet „GfK Entertainment“. The Weeknd muss den Thron räumen und findet sich mit „Blinding Lights“ nun auf Rang drei wieder. Tones And I hält sich mit „Dance Monkey“ weiterhin in den Top fünf und rangiert jetzt auf der Vier.

Last but not least bildet Apache 207 mit „Roller“ das Schlusslicht der Liste.

Foto: (c) FKP Scorpio