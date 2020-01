Deutsche Single-Charts: Tones And I zurück auf Platz 1

Weihnachten ist vorbei und damit ebenso die besinnliche Zeit – das spiegelt sich auch in den Offiziellen Deutschen Single-Charts wider. Wie „GfK Entertainment“ berichtet, hat sich Vorwochensiegerin Mariah Carey mit „All I Want For Christmas Is You” wieder aus der Top 100 verabschiedet – ebenso wie alle anderen Weihnachtshit-Künstler.

Nun schafft es Tones And I mit „Dance Monkeys“ wieder an die Spitze, die australische Singer-Songwriterin klettert zwei Plätze hoch. The Weeknd, letzte Woche mit „Blinding Lights“ auf der Acht, findet sich jetzt auf dem Silberrang. Bronze geht an Apache 207 mit „Roller“, der Rapper macht einen Platz gut.

Gzuz klettert mit „Vor der Tür“ von Rang 58 auf die Vier und Regard steigt mit „Ride It“ von der 18 auf die Fünf.

Foto: (c) LooMee TV