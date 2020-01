Die erfolgreichsten Singles und Alben des vergangenen Jahrzehnts

Die letzten zehn Jahre haben uns musikalisch so einige Höhepunkte beschert. Doch welche Songs und welche Alben sind in Deutschland in der letzten Dekade besonders erfolgreich gewesen? Das hat „GfK Entertainment“ herausgefunden. Platz eins geht dabei im Single-Sektor an „Shape of You“ von Ed Sheeran. Der Sänger hat sogar noch ein weiteres Stück in den Top Ten der erfolgreichsten Single der vergangenen Dekade vertreten und zwar „Perfect“ auf Platz fünf. Und natürlich dürfen Namen wie Avicii, Helene Fischer und Luis Fonsi hierbei ebenfalls nicht fehlen. Was den Album-Bereich angeht, so hat Helene Fischer ganz eindeutig die Nase vorne. Ihre Platte „Farbenspiel“ ist nicht nur auf Platz eins der erfolgreichsten Alben des letzten Jahrzehnts vertreten, zudem belegt die Schlagersängerin mit weiteren Scheiben von ihr auch noch die Ränge drei, fünf und sieben. Ebenfalls mehrfach in den Top Ten vertreten ist Adele.

Hier die Top Ten der erfolgreichsten Singles des letzten Jahrzehnts:

1. “Shape of You” – Ed Sheeran

2. „Despacito“ – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

3. „Atemlos durch die Nacht“ – Helene Fischer

4. „Wake Me Up“ – Avicii

5. „Perfect“ – Ed Sheeran

6. „Faded“ – Alan Walker

7. „Was Du Liebe nennst“ – Bausa

8. „Happy“ – Pharell Williams

9. „Ai Se Eu Te Pego“ – Michel Telo

10. „Auf uns“ – Andreas Bourani

Hier die Top Ten der erfolgreichsten Alben des letzten Jahrzehnts:

1. „Farbenspiel“ – Helene Fischer

2. „Große Freiheit“ – Unheilig

3. „Weihnachten“ – Helene Fischer

4. „21“ – Adele

5. „Best Of“ – Helene Fischer

6. „25“ – Adele

7. „Helene Fischer“ – Helene Fischer

8. „MTV Unplugged – Live aus dem Hotel Atlantic“ – Udo Lindenberg

9. „Palast der Republik“ – Die Toten Hosen

10. „Muttersprache“ – Sarah Connor

Foto: (c) Landmark / PR Photos