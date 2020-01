Dolly Parton hat für Musik nach ihren Tod vorgesorgt

Sehr skurril, aber Dolly Parton plant tatsächlich ihrer Karriere über ihren Tod hinaus.

In ihrem Podcast „Dolly Parton’s America“ erklärte die Country-Sängerin: „Ich habe Glück als Person, denn ich habe Hunderte, sogar Tausende Songs und ein großer Teil davon ist noch nicht einmal aufgenommen. Es gibt genug Zeug, um mit meiner Musik ewig weiterzumachen, Kompilation-Alben zu machen, sogar neue und Originaldinge zu machen. Ich lege genau für diesen Grund Songs absichtlich zur Seite. (…) ich denke also voraus. Ich bin einer dieser Menschen, die daran glauben, vorbereitet zu sein. Ich möchte mein Zeug nicht in der gleichen Form wie Prince oder Aretha [Franklin] hinterlassen oder jemand, der damit nicht vorausplant.“

Der größte Fan von Dolly Parton und ihrer Musik ist übrigens kein Geringerer als ihr Ehemann Carl Thomas Dean.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos