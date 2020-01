„Donots“: Auf unbestimmte Zeit keine Konzerte mehr

Vergangenes Jahr feierten die „Donots“ ihren 25. Band-Geburtstag, dabei ließen sie es richtig krachen. Die letzte Show fand dann Ende Dezember in Osnabrück statt. Und wie geht es jetzt weiter mit der deutschen Alternative-Rock-Band aus Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen? Erst mal steht eine Live-Pause an.

Auf „Instagram“ schrieb die Kombo: „Das erste Mal in unserer langen Bandgeschichte gibt es auf unbestimmte Zeit kein ‚nächstes Konzert‘. Wir sind unfassbar glücklich und dankbar für dieses wahnsinnige 25. Geburtstags-Jahr. Was für unfassbare Konzerte wir erleben durften, umwerfender als alles andere zuvor. (…) Dicke Küsse, liebe Leutinnen und Leute, wir atmen erst mal lange, lange durch, kümmern uns um unsere Familien und versprechen, dass wir uns melden, wenn wir irgendwann wieder eine Bühne unsicher machen!“

Die „Donots“ haben übrigens teilweise ganz schön schräge Fans.

