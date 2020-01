Dschungelcamp 2020: Alles ist blöd!

Jammerzeit im Dschungel! Es ist mal wieder Sven Ottke, der eine geballte Ladung von Dannis negativer Stimmung abbekommt.

„Bis zum Schluss würde ich es hier nie aushalten. Ich will auch gar nicht Dschungelkönigin werden. Was soll ich denn hier genießen? Es gibt kaum was zu essen, kein richtiges Klo, keine richtige Dusche“, motzt die Fünffachmutter. Sven sieht das ganz anders. „Die Dusche ist doch geil, unter freiem Himmel. Was willst du mehr? Uns geht es hier doch gut. Wenn man so denkt wie du, da kann man sich doch erschießen“, so der Boxweltmeister energisch.

Wie kann man so denken? Schließlich kommen er und Danni aus einfachsten Verhältnissen. Daraus macht Danni Büchner keinen Hehl: „Es gab mal Zeiten, nach meiner ersten Scheidung und da war ich sogar bei der Tafel Essen holen. Also ich weiß, was es bedeutet wirklich nichts zu haben. Ich hatte keine Kohle, keinen Job, aber drei Kinder. Ich wusste nicht was ich machen sollte! Ich war Hartz IV-Empfängerin jahrelang.“

Foto: (c) TVNOW