Dschungelcamp 2020: Anastasiya contra Danni

Anastasiya Avilova hat ihrem Ex-Freund öffentlich eine Affäre mit Danni Büchner angedichtet. Das findet die Kult-Auswanderin alles andere als lustig.

Am Weiher fasst sich Anastasiya ein Herz und spricht Danni erstmalig auf die Geschichte an: „Ich möchte gern mit dir über unsere Situation reden, weil das hängt in der Luft.“ Danni ist zwar offen für ein klärendes Gespräch, geht aber lautstark in die Vollen: „Du hast mich im schlimmsten Jahr meines Lebens angegriffen. Du hast nicht überlegt, dass da Familie hinter ist!“ Anastasiya versucht zu erklären: „Ich wollte eigentlich ihn angreifen! Menschlich gesehen war das von mir scheiße, das wollte ich dir sagen und mich entschuldigen.“ Absolution bekommt sie allerdings nicht von der Kult-Auswanderin: „Ja, das ist wichtig, dann fühlt man sich besser und so was sieht der liebe Gott! Aber beim nächsten Mal einfach besser nachdenken.“

Und im Dschungeltelefon macht Danni noch mal eine klare Ansage: „Dass sie sich entschuldigt hat, finde ich gut. Aber im Privatleben soll sie rechts gehen und ich werde links gehen, weil ich mit solchen Menschen nichts zu tun haben möchte.“

