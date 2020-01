Dschungelcamp 2020: Danni Büchner ruft „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Es ist passiert! Danni Büchner ruft „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei der Dschungelprüfung: null Sterne!

Die „Danni-Show“ geht weiter: Auch am fünften Dschungeltag begibt sich die Büchner-Witwe auf Sterne-Jagd. In der Dschungelprüfung „Ge-Fahrstuhl“ muss Danni in einen Fahrstuhl steigen, der sie drei Etagen nach unten fährt. Auf jeder Etage stoppt der Lift, ein dreiminütiger Countdown beginnt und die 41-Jährige hat Zeit, um elf Sterne zwischen Pythons, Ratten und Spinnen zu suchen. Dr. Bob schwört die beunruhigte Danni ein: „Es gibt dort unten Tiere, die dunkle Orte lieben. Du wirst aber nicht sterben“. Als Danni den Lift betritt, stammelt sie: „Oh Gott, ich bin da ganz alleine.“ Sonja Zietlow schelmisch: „Naja, alleine bist du dort nicht.“ Der mit Fleischabfällen bestückte Fahrstuhl bewegt sich nach unten. Direkt bekommt Danni eine Kakerlakendusche, schreit und wimmert. Als sich die Tür zum ersten Raum öffnet und Danni einige Pythons erblickt, ist es um sie geschehen. Sie weint und schluchzt bitterlich: „Ich kann das nicht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“

Heulend und nach Luft schnappend bricht die Kult-Auswanderin damit die Dschungelprüfung ab: null Sterne!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Menne