Dschungelcamp 2020: Die Zuschauer wollen Danni Büchner?!

Elena Miras musste wieder zittern, aber am Ende schicken die Zuschauer Danni Büchner erneut in die Dschungelprüfung.

Scheinbar findet die Witwe das nicht so schlimm, wie sie vorgibt. Mit Blick auf die Gruppe raunt sie Elena zu: „Die ärgern sich! Die werden nicht drankommen. Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit!“ Sven Ottke kommt dazu: „Die wollen die Gruppe leiden sehen!“ Das sehen Danni und Elena aber ganz anders. Danni: „Die wollen UNS leiden sehen. Daran siehst du, an wem die Zuschauer Interesse haben. An mir und an ihr!“ Im Dschungeltelefon legt die 41-Jährige nach: „Der Zuschauer beschäftigt sich also mit mir – das hat ja auch was. Also scheine ich ja nicht so uninteressant oder langweilig zu sein. Vielleicht ist das ja meine Bühne heute, Soloauftritt. Die anderen sind schon ein bisschen angepisst, dass sie irgendwie gar nicht benannt werden.“

Nach einer aufmunternden Verabschiedung aus dem Camp hetzt die Kult-Auswanderin auf dem Weg Richtung Dschungelprüfung mit Begleitung Elena weiter. „Alles Schauspieler“, attestiert Danni. „Die können alle später beim Film mitmachen.“

Foto: (c) TVNOW / Stefan Menne