„Dschungelcamp“ 2020: Emily Roberts liefert Titelsong

Mit „In This Together” hat Emily Roberts den offiziellen Song zur diesjährigen Staffel von „Das Dschungelcamp“ geliefert. Und das passt, denn die Single erzählt laut „MCS“ vom Gefühl des Zusammenhalts, das man nur mit sehr besonderen Menschen empfindet.

Weiter steht als Erklärung in der Pressemitteilung: „Hintergrund Story ist die Stimmung von Emily an ihrem Geburtstag nachdem jemand sein Getränk über ihren gerade reparierten Laptop geschüttet hat und damit alle ihrer alten Demo Songs gelöscht hat. Pleite und am Boden zerstört, waren es Freunde aus der Musikbranche, die ihr dann den nötigen Rückhalt gegeben haben und gezeigt haben, was wirklich wichtig ist: Freundschaft. Am darauffolgenden Tag schreibt Emily ‚In This Together‘.“

Am Freitag (10.01.) sind folgenden zwölf Kandidaten ins „Dschungelcamp“ eingezogen: Anastasiya Avilova, Claudia Norberg, Danni Büchner, Elena Miras, Marco Cerullo, Markus Reinecke und Prince Damien sowie Raul Richter, Sonja Kirchberger, Sven Ottke, Toni Trips und Günther Krause.

Foto: (c) Ingo Christ