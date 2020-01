DSDS 2020: Heute geht es los!

Die Castings mit der beliebten Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo finden dieses Jahr in Füssen; in Königswinter auf dem Drachenfels und im Hanse Gate (HH) statt. In den unterhaltsamen Casting-Shows lernt der Zuschauer die ganze Bandbreite der Gesangstalente kennen. Nur 126 Sängerinnen und Sänger bekommen den begehrten Recallzettel und somit die Chance, ihrem Traum näher zu kommen: „Superstar 2020“ zu werden.

Die neue Reise beginnt: Von der Straße auf die große Live-Bühne von „Deutschland sucht den Superstar“. Viele Gesangstalente haben in den letzten Jahren diesen Schritt gewagt und sich in einer unvergleichlichen DSDS-Reise zum Superstar entwickelt. So wie der ehemalige 400-Euro-Jobber Pietro Lombardi, der sich 2011 bewarb, gewann und jetzt seinen Traum vom Superstar lebt. Der erfolgreiche Sänger wird auch Anfang 2020 wieder bei DSDS dabei sein, denn die beliebte Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo wird auch in der neuen Staffel die Talente bewerten. Eine geballte Fachpower was Musik, Gesang, Performance und Ausstrahlung betrifft.

Dieter Bohlen verspricht: „Was die gesangliche Qualität betrifft, würde ich sagen: Es ist bestimmt eine der besten Staffeln, die wir je hatten, weil wir wirklich sehr viele Leute dabeihaben, die ganz toll singen können. Es wird aber auch viel zum Lachen geben, was für mich ganz wichtig ist, weil wir eine Unterhaltungssendung machen. Ich möchte gar nicht so viel verraten, aber der Recall in Südafrika war schon lustig. Das hätte man alles gar nicht so planen können, was da passiert ist. Dass da Wellen kommen und auf einmal ist das Set weg, oder ich habe mich einmal überschlagen, das sah auch brutal aus. Auch die Castings waren lustig, da waren sehr viele skurrile verrückte Leute.“

Der Auslandsrecall der 17. DSDS-Staffel führt die Top 26 Kandidaten dieses Jahr an das schönste Ende der Welt, Südafrika. Entlang der traumhaften Gardenroute, im Tsitsikamma Nationalpark, der Metropole Kapstadt und dem Weinanbaugebiet Stellenbosch, kämpfen die Top 26 Kandidaten ums Weiterkommen und den Einzug in die Liveshows.

Heute um 20.15 Uhr bei RTL geht es los!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius