Dua Lipa heizt ihren Fans ein

Na, das ist doch mal eine Aussage: Dua Lipa versetzt ihre Fans in Hochstimmung, in dem sie auf „Instagram“ ankündigte: „Neue Musik ist schon bald auf dem Weg zu einer Galaxy in eurer Nähe…“

Weitere konkrete Infos gab die Sängerin zwar nicht preis, doch ihre Fans rastet trotzdem aus. Es finden sich darunter nämlich Kommentare wie: „Oh mein Gott, das ist das nächste Level!“ Und: „Wann kommt es endlich? Ich kann es nicht erwarten!“

Dua Lipa hat ja schon bei ihrem Neujahrsgruß baldige neue Musik angekündigt.

Foto: (c) PR Photos