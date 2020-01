Dua Lipa: „Vielen Dank für 2019“

Dua Lipa kann auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken. Und dafür möchte sie sich via „Instagram“ bei ihren Fans bedanken.

Neben zahlreichen Fotos aus dem vergangenen Jahr schrieb die Sängerin: „Vielen Dank für 2019! (…) Ich bin so dankbar für alles, was mir dieses Jahr gegeben hat. Vielen Dank für eure Unterstützung und dafür, dass ihr immer noch da seid, während ich dieses neue Album beende. Danke dafür, dass ihr mir erlaubt, ich selbst zu sein. Danke für die absolut beste Zeit, all die gelernten Lektionen, die Menschen, die in mein Leben getreten sind und die Erinnerungen, die ich für immer behalten werde. Ich bin so dankbar und ich freue mich so sehr auf 2020! Ich liebe euch.“ Zudem kündigte Dua noch an: „Neue Musik sehr bald.“

Zu Duas Highlights von 2019 zählen beispielsweise ihr Grammy-Gewinn, ihr Auftritt mit St. Vincent und ihr Besuch mit UNICEF bei hilfsbedürftigen Kindern.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos