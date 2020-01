Dwayne Johnson: Emotionale Worte zum Tod seines Vaters

Dwayne Johnson hat sich nach dem Tod seines Vaters nun auf „Instagram“ zu Wort gemeldet. In einem langen Video an seine Fans gewandt, erzählt er von dem Schock, den der plötzliche Tod seines Vaters hinterlassen hat und wie sehr ihm die Anteilnahme seiner Fans geholfen habe. Im Laufe des knapp achtminütigen Clips erzählt er auch erstmals, woran sein Vater gestorben ist: Ein schwerer Herzinfarkt, ausgelöst durch eine tiefe Venenthrombose. Demnach ist ein Blutgerinnsel vom Bein in die Lunge gelangt.

Ein Trost für den Hollywoodstar: Die Ärzte versicherten ihm, dass es schnell gegangen sei. Johnson sagt dazu in dem Video: „Typisch mein alter Herr, er war immer schnell. Das gab mir viel Trost zu wissen, dass es schnell ging“. Dass er sich von seinem Papa nicht verabschieden konnte, liegt ihm allerdings schwer auf der Seele: „The Rock“ weiter: „Ich würde jetzt alles dafür geben, ihm eine letzte feste Umarmung und einen dicken Kuss geben zu können, mich bei ihm zu bedanken und ihm zu sagen, dass ich ihn liebe und respektiere“

Rocky Johnson war letzte Woche (15.01.) im Alter von 75 Jahren überraschend gestorben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos