Elvis Presley: Golfcart wird versteigert

Ganz schick wie der King of Rock’n’Roll höchstpersönlich über den Golfplatz cruisen – das ist jetzt möglich. Denn das Golfcart von Elvis Presley kommt unter dem Hammer. Der Erlös geht laut „Graceland Auctions“ an die Elvis Presley Stiftung.

In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Kurz nachdem Elvis und Priscilla am 01. Mai 1967 in Las Vegas heirateten, hatte das Paarl die nächsten Wochen auf Graceland in Memphis verbracht und am 18. Mai 1967 kaufte Elvis ein weißes Harley-Davidson Golfauto.“ Allerdings hatte der Sänger dieses Fortbewegungsmittel kaum für Golfspiele verwendet, sondern ist stattdessen damit über sein Anwesen gefahren. Zudem befindet sich hinten das Nummernschild „1-ELVIS“ drauf.

Übrigens: Elvis Presley hätte am 08.01. seinen 85. Geburtstag gefeiert.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos