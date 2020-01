Eminem: Neues Album schon in Sicht?

Fans von Eminem dürfen sich auf neue Musik von ihrem Idol freuen, denn der Rapper ist schon wieder fleißig im Studio zugange.

Das hat jetzt Produzent S1 gegenüber „HipHop-N-More“ enthüllt. Wörtlich meinte er: „Ich habe nicht viel an Information, aber ich arbeite sehr viel mit Eminem.“ Auf die Frage, ob er an einem neuen Album arbeitet, meinte S1: „Sie verhalten sich immer sehr ruhig und sehr geheimnisvoll. (…) Deswegen werden wir sehen, was passieren wird.“

Eminem hatte zuletzt völlig überraschend im August 2018 sein aktuelles Album „Kamimaze“ veröffentlicht.

