Eminem überrascht mit neuem Album

Eminem hat es mal wieder getan: Ganz überraschend und wie aus dem Nichts heraus veröffentlicht der Rapper vorgestern (17.01.) ein neues Album.

Laut „Universal Music“ trägt die Platte den Titel „Music To Be Murdered By”. Und dafür hat sich Eminem starträchtige Unterstützung in Form von beispielsweise Q-Ti, Ed Sheeran und Anderson .Paak geholt sowie des verstorbenen Juice WRLD. Der Titel und das Cover seiner neuen Platte sind übrigens eine Anlehnung an Alfred Hitchcocks gleichnamigen Album. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Die Tracks auf ‚Music To Be Murdered By‘ dürften für einigen Gesprächsstoff sorgen, unter anderem geht es in ‚Unaccommodating‘ um den Streit mit Rap-Kollege Machine Gun Kelly, aber auch eine Auseinandersetzung mit Tyler The Creator greift Eminem auf dem Album auf.“

Hier die Tracklist:

1. Premonition (Intro)

2. Unaccommodating feat. Young M.A

3. You Gon’ Learn feat. Royce Da 5’9″ & White Gold

4. Alfred (Interlude)

5. Those Kinda Nights feat. Ed Sheeran

6. In Too Deep

7. Godzilla feat. Juice WRLD

8. Darkness

9. Leaving Heaven feat. Skylar Grey

10. Yah Yah feat. Royce Da 5’9″ & Black Thought & Q-Tip & Denaun

11. Stepdad (Intro) von Eminem & Brendan Malloy & Miller Glasgow

12. Stepdad

13. Marsh

14. Never Love Again

15. Little Engine

16. Lock It Up feat. Anderson .Paak

17. Farewell

18. No Regrets feat. Don Toliver

19. I Will feat. KXNG Crooked & Royce Da 5’9″ & Joell Ortiz

20. Alfred (Outro)

Foto: (c) Brian Kelly / Universal Music