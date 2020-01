Emma Bunton und die besten „Spice Girls“-Shows überhaupt

Die „Spice Girls“ hatten kaum bessere Shows abgeliefert als letztes Jahr bei ihrer Comeback-Tour. Diese Meinung vertritt zumindest Emma Bunton.

Die Sängerin sagte dem „Closer Magazine“ dazu: „Die Tour war unglaublich. Es war mehr, als ich je gehofft hatte. Ein bisschen älter zu sein und unsere Kinder zu haben, hat es ganz besonders gemacht. Es fühlte sich so an, als wären es die besten Shows gewesen, die wir je abgeliefert haben. Es fühlte sich magisch an. Jeden Abend war es ein bisschen wie ein großer Junggesellinnenabschied. Ich fand es großartig.“

Emma Bunton hofft übrigens, dass es von diesen atemberaubenden Shows in Zukunft mehr geben wird.

Foto: (c) Stills Press / PR Photos