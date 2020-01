„Fitz and the Tantrums“ kommen nach Deutschland

„Fitz and the Tantrums” beehren ihre deutschen Fans wieder. Wie „Neuland Concerts“ bekanntgibt, kommt die Band dieses Frühjahr für zwei Termine in die Bundesrepublik. Im Gepäck dabei haben sie ihr neuestes Werk, ihr Album „All The Feels“.

Dazu meinte Frontmann Michael Fitzpatrick: „Es gab letztes Jahr so viele Höhen und Tiefen, aber wir haben es gemeinsam durchgeschafft.“

Hier die Termine:

08.04. BERLIN · FRANNZ CLUB

09.04. HAMBURG · MOJO CLUB

Foto: (c) Joseph Cultice / Warner Music