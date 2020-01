Florian Silbereisen: Von Helene Fischer beglückwünscht

Sie scheinen sich immer noch zu unterstützen – Florian Silbereisen und Helene Fischer.

Im Interview mit „Bild“ verriet der 38-Jährige Musiker und Schauspieler, dass die Schlager-Queen ihn wegen des Quotenerfolgs seines „Traumschiff“-Debüts beglückwünscht hat. Er sagte: „Natürlich hat sie das. Genauso wie ich ihr zu ihrer fantastischen Show am ersten Weihnachtstag gratuliert habe. Wir haben uns in all den Jahren immer gegenseitig die Daumen gedrückt. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.“

