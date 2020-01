„Fools Garden“: „Wir machen unser Ding“

„Fools Garden“ haben 1995 ihren Durchbruch mit „Lemon Tree“ gefeiert. Obwohl die Band nie wieder an den Erfolg von damals anknüpfen konnten, sind Peter Freudenthaler und seine Jungs regelmäßig auf Tour und dieses Jahr stehen zahlreiche Konzerte in Deutschland auf dem Programm.

Im Interview mit der „Leonberger Kreiszeitung“ erklärte Gitarrist Volker Hinkel, welches Publikum heute zu ihren Konzerten kommt. Er sagte: „Drei Generationen versammeln sich bei uns – von der Oma bis zum Enkel.“ Außerdem erklärte der Musiker, ob es das anspruchsvoller macht, für so ein breites Publikum zu spielen. Dazu sagte er: „Nein, wir machen unser Ding. Man sollte sich generell gar nicht so viele Gedanken über die Erwartungen Anderer machen. Wir spielen am Samstag als Trio, teilweise unplugged, aber auch viel Elektronik. Wir bringen auch zwei, drei richtig moderne DJ-Sets mit. Am Anfang hatten wir befürchtet: Ist das nicht zu speziell, vor allem für die Älteren? Aber ganz im Gegenteil, gerade unser älteres Publikum fährt auf die elektronischen Teile ab.“

Und hier die Live-Termine:

25.01. Renningen (BW), Stegwiesenhalle

29.02. Leipzig (SN), Gewandhaus

06.03. Hannover (NI), Pavillion Kulturzentrum

07.03. Monheim (NRW), Aula am Berliner Ring

04.04. Bornheim (NRW), Brauhaus Kaiserhalle

20.06. Badenweiler (BW), Fini Resort

11.07. Marienwerder (BB), Kulturinsel an der Leesenbrücker Schleuse

26.09. Pforzheim (BW), Kulturhaus Osterfeld