„Forbes“: Dr. Dre ist der reichste Musiker des Jahrzehnts

Dr. Dre ist der reichste Musiker des Jahrzehnts. Kein anderer Musiker hat in den letzten zehn Jahren so viel verdient wie er, berichtet das Wirtschaftsmagazin „Forbes“. Mit seinen 950 Millionen US-Dollar führt Dr. Dre also demnach die Top-Ten-Liste an. Seine größte Einnahmequelle war dabei aber nicht die Musik, sondern das meiste Geld generierte er mit seinen Anteilen an den bekannten „Beats“-Kopfhörern, berichtet „hiphop.de“. Übrigens befinden sich auf Platz zwei Taylor Swift und auf Rang drei Beyoncé.

Das ist laut „Forbes“ die Liste der bestverdienenden MusikerInnen des Jahrzehnts:

1. Dr. Dre (950 Millionen US-Dollar)

2. Taylor Swift (825 Millionen US-Dollar)

3. Beyoncé (685 Millionen US-Dollar)

4. U2 (675 Millionen US-Dollar)

5. Diddy (605 Millionen US-Dollar)

6. Elton John (565 Millionen US-Dollar)

7. Jay-Z (560 Millionen US-Dollar)

8. Paul McCartney (535 Millionen US-Dollar)

9. Katy Perry (530 Millionen US-Dollar)

10. Lady Gaga (500 Millionen US-Dollar)

