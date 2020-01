Frank Turner: Sein Festival findet erstmals in Deutschland statt

Frank Turner bringt sein Festival Lost Evening nach Berlin. Bereits zum vierten Mal fand dieses Musikereignis nun schon in Boston statt und dieses Jahr nun auch zum ersten Mal in Deutschland, gibt „Universal Music“ bekannt. Demnach werden vom 21. bis zum 24. Mai diverse Bands und Künstler in der Arena Berlin auftreten wie beispielsweise „Catfish And The Bottlemen“ und Henry Rollins. Zudem wird es Workshops, Pannels und ähnliches geben.

Und Turner selbst ist auch an allen vier Tagen vor Ort und präsentiert seine Musik live. Tickets dafür und weitere Infos gibt es unter „eventim.de“.

Frank Turner hatte seine zuletzt übrigens mit seiner Live-DVD „Show 2000 – Nottingham Rock City“ und sein Album „No Man’s Land“ begeistert.

Foto: (c) Universal / Ben Morse