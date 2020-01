„Frida Gold“ und der Song mit Samy Deluxe

Mit „Wieder geht etwas zu Ende“ haben „Frida Gold“ das Jahr 2019 ausklingen lassen und dabei Unterstützung von Samy Deluxe bekommen.

Über den Song lässt das Duo laut „Universal Music“ verlauten: „So zwischen den Jahren kommen mir doch immer wieder die Gedanken, was lasse ich los, woran halte ich fest. Auch wenn ich daran glaube, dass an jedem Tag des Jahres alles sterben und wieder auferstehen darf, lädt diese Zeit doch besonders dazu ein. Manchmal jedoch, hat man‘s selbst noch nicht in der Hand. Es ist uns eine Ehre, ein paar dieser Gedanken nicht nur vis a vis geteilt, sondern auch in einem gemeinsamen Song festgehalten zu haben. Danke an Samy Deluxe.”

Übrigens: „Frida Gold“ arbeiten aktuell fleißig an einem neuen Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Foto: (c) Universal Music