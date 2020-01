Gemeinsamer Song von Elton John und Ozzy Osbourne

Ungewöhnliche Kombi, doch Elton John und Ozzy Osbourne haben sich zusammengetan und einen gemeinsamen Song aufgenommen.

Das hat jetzt die Frau des Schockrockers Sharon in der TV-Show „The Talk“ ausgeplaudert. Wörtlich sagte sie über ihren Gatten: „Ja, es gibt neue Musik und sie ist großartig. All seine Freunde sind darauf zu hören. Er hat einen Song mit Elton gemacht. Es gibt so viel gutes Zeug, gute Dinge.“ Weitere Einzelheiten wollten Sharon jedoch nicht verraten.

Elton John hat Ozzy Osbourne übrigens bei seinen Gesundheitsproblemen beigestanden.

