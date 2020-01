Gene Simmons und sein morgendliches Müsli mit Biss

Käse mit Marmelade, Essiggurken mit Nutella, Pizza mit Majo – es gibt die ungewöhnlichsten Essgewohnheiten. Gene Simmons schwört ebenfalls auf eine eher exklusive Kombination.

Der Bassist der Rockband „Kiss“ legt fingergroße Eisbrocken in sein morgendliches Müsli. Das verriet er jetzt via „Twitter“. Er fragte seine Fans: „Gibt’s noch wen, der Eiswürfel in sein Müsli schüttet?“ Dazu postete der 70-Jährige zwei Beweisbilder. Und während sich tatsächlich vereinzelt Leute meldeten, die behaupten, dasselbe zu tun, antwortete Simmons‘ Sohn Nick: „30 Jahre. 30 Jahre schaue ich ihm jetzt schon dabei zu. Das ist mein Leben.“

Übrigens: Gene Simmons ist alles andere als ein Fan des „Kiss“-Meisterwerks „I Was Made For Lovin‘ You“.

Foto: (c) PR Photos