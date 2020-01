„Ghostbusters: Afterlife“: Bill Murray ist dabei

Who you gonna call? Ghostbusters! Mit „Ghostbusters: Afterlife“ kommt ein neuer Film über die beliebten Geisterjäger in die Kinos. Und auch Dr. Peter Venkman, das Original ist mit von der Partie. Nach Dan Aykroyd ist jetzt auch Bill Murray bestätigt. Das berichtet „Vanity Fair“.

Im Interview am Set vom neuen „Ghostbusters“-Film erzählte er: „Das Drehbuch ist gut. Es enthält viele Emotionen. Es geht viel um Familie. Es wird laufen.“

Zuvor hatten bereits seine einstigen Geisterjäger-Kollegen Dan Aykroyd und Ernie Hudson für den kommenden „Ghostbusters“-Streifen zugesagt. Auch Sigourney Weaver kehrt zurück.

Foto: (c) gotpap / PR Photos