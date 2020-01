Global Awards 2020: Die Nominierten

Die Nominierten der erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufenen Globals Awards stehen fest. Und keiner hat mehr Nominierungen erhalten als Ed Sheeran. Gleich sechs Mal hat der Sänger die Chance, einen Preis abzuräumen, darunter unter anderem in den Kategorien „Bester Künstler“, „Bester britischer Künstler“ und gleich zweimal bei „Bester Song“. Ebenfalls Mehrfachnominierungen haben Dua Lipa, Harry Styles, Ariana Grande, Shawn Mendes, Tom Walker und Taylor Swift erhalten. Wer letztendlich das Rennen macht, zeigt sich am 05. März.

Hier die komplette Nominiertenliste der Global Awards 2020:

BESTER SONG

„Walk Me Home” – Pink

“Without Me” – Halsey

“Just You & I” – Tom Walker

“Lights Up” – Harry Styles

“High Hopes” – Panic! At the Disco

“God Is A Dancer” – Tiesto & Mabel

“Someone You Loved” – Lewis Capaldi

“Taste (Make It Shake” – Aitch

“Sunflower” – Post Malone

“Beautiful People” – Ed Sheeran & Khalid

“Cross Me” – Ed Sheeran &Chance The Rapper

“Old Town Road” – Lil Nas X

“Dancing With A Stranger” – Sam Smith & Normani

“bad guy” – Billie Eilish

“Talk” – Khalid

BESTE GRUPPE

5 Seconds Of Summer

Panic! At the Disco

Blossoms

Jonas Brothers

Little Mix

Maroon 5

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Stereophonics

Catfish & The Bottlemen

The Script

Coldplay

Dan + Shay

Young T & Bugsey

Bastille

Meduza

BESTER KÜNSTLER

Calvin Harris

Dave

Ed Sheeran

Post Malone

Shawn Mendes

Lewis Capaldi

Stormzy

AJ Tracey

Sam Fender

Khalid

Tom Walker

Jax Jones

Harry Styles

Aitch

Kygo

BESTE KÜNSTLERIN

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Dua Lipa

Freya Ridings

Halsey

Rita Ora

Selena Gomez

Mabel

Ava Max

Pink

Taylor Swift

Billie Eilish

Katy Perry

Lizzo

BESTER BRITISCHER KÜNSTLER/GRUPPE

Anne-Marie

Dave

Dua Lipa

Ed Sheeran

Sam Smith

Jax Jones

Lewis Capaldi

Sam Fender

Stormzy

Mabel

Tom Walker

Stereophonics

AJ Tracey

Aitch

Young T & Bugsey

BESTER KLASSISCHER KÜNSTLER

Aled Jones

Alison Balson

Nicola Benedetti

Sheku-Kanneh Mason

Sir Karl Jenkins

Isata Kanneh-Mason

Vikingur Ólafsson

Ludovico Einaudi

Lise Davidsen

Miloš

Anne-Sophie Mutter

Gareth Malone

Alma Deutscher

Russell Watson

Hildur Guõnadóttir

AUFSTEIGENDER STERN

Isata Kanneh-Mason

Young T & Bugsey

Lauv

Dominic Fike

Tones And I

Blackbear

Regard

Arizona Zervas

Aitch

Lizzo

MASSENANZIEHUNGSKRAFT

Bruno Mars

Ed Sheeran

Ellie Goulding

Freya Ridings

Jess Glynne

Maroon 5

Sam Smith

Taylor Swift

Tom Walker

Lewis Capaldi

Coldplay

The Script

Kygo & Whitney Houston

Katy Perry

Pink

BESTER R’N’B-/HIP-HOP-/GRIME-KÜNSTLER

Aitch

Travis Scott

Dave

Jorja Smith

Khalid

AJ Tracey

Stormzy

J Hus

Headie One

Post Malone

Young T & Bugsey

Chris Brown

Krept & Konan

D Block Europe

NSG

BESTER INDIE-KÜNSTLER

Blossoms

Florence + the Machine

Gerry Cinnamon

Jade Bird

Liam Gallagher

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Sam Fender

Stereophonics

The 1975

The Courteeners

Twenty One Pilots

Catfish & The Bottlemen

Foals

Two Door Cinema Club

Vampire Weekend

BESTER POP-KÜNSTLER

Anne-Marie

Ariana Grande

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Harry Styles

Jax Jones

Jonas Brothers

Liam Payne

Mabel

Meduza

Rita Ora

Sam Smith

Shawn Mendes

Tones And I

BESTER PODCAST

My Dad Wrote A Porn

Sh***ged Married Annoyed

Off Menu

Today In Focus

Dear Joan & Jericha

Full Disclosure with James O’Brien

Here We Go Again

Love Island Podcast

David Walliams’ Marvellous Musical Podcast

YouTuber News

Doing It with Hannah Witton

RunPod with Jenni Falconer

From The Heart with Floella Benjamin

The Chris Moyles Show Podcast

The Adam Buxton Podcast

Foto: (c) Landmark / PR Photos