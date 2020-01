Golden Globes 2020: Die Gewinner – Kategorie „Film“

Die Golden Globes sind verliehen, die Preisträger geklärt. Am Sonntagabend (05.01.) setzten sich einige Favoriten erwartungsgemäß durch, es gab aber auch Überraschungen. Als großer Gewinner des Abends dürfte sich das Team von „Once Upon A Time…in Hollywood“ fühlen. Der Streifen von Kult-Regisseur Quentin Tarantino konnte drei Preise absahnen.

Hier die komplette Gewinner-Liste der Kategorie „Film“:

BESTER FILM – DRAMA

1917

BESTER FILM – KOMÖDIE ODER MUSICAL

Once Upon a Time in Hollywood

BESTER SCHAUSPIELER IN EINEM DRAMA

Joaquin Phoenix – Joker

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINEM DRAMA

Renée Zellweger – Judy

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINEM MUSICAL ODER IN EINER KOMÖDIE

Awkwafina – „The Farewell“

BESTER SCHAUSPIELER IN EINEM MUSICAL ODER IN EINER KOMÖDIE

Taron Egerton – Rocketman

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Laura Dern – „Marriage Story”

BESTER NEBENDARSTELLER

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

BESTER REGISSEUR

Sam Mendes

BESTE ORIGINAL-FILMMUSIK

Joker

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

Parasite

BESTER ANIMATIONSFILM

Mister Link

BESTES DREHBUCH

Once Upon A Time In Hollywood

BESTER ORIGINAL-SONG IN EINEM FILM

„(I’m Gonna) Love Me Again“ – Rocketman

