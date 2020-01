Golden Globes 2020: Die Gewinner – Kategorie „TV“

Die Golden Globes sind verliehen, die Preisträger geklärt. Am Sonntagabend (05.01.) setzten sich einige Favoriten erwartungsgemäß durch, es gab aber auch Überraschungen. Beispielsweise konnte der Streamingriese „Netflix“ seine 34 Nominierungen in nur wenige Preise ummünzen. Eine der Glücklichen ist Olivia Colman, die als „Beste Schauspielerin in einem TV-Drama“ für ihre Rolle in „The Crown“ ausgezeichnet wurde.

Hier die komplette Gewinner-Liste der Kategorie „TV“:

BESTE DRAMA-SERIE

“Succession”

BESTE TV-SERIE – MUSICAL ODER KOMÖDIE

“Fleabag”

BESTE MINI-SERIE ODER TV-FILM

“Chernobyl”

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINEM TV-DRAMA

Olivia Colman – “The Crown”

BESTER SCHAUSPIELER IN EINEM TV-DRAMA

Brian Cox – “Succession”

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER TV-SERIE – MUSICAL ODER KOMÖDIE

Phoebe Waller-Bridge – “Fleabag”

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER TV-SERIE- MUSICAL ODER KOMÖDIE

Ramy Youssef – “Ramy”

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER MINI-SERIE ODER EINEM TV-FILM

Michelle Williams – “Fosse/Verdon”

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER MINI-SERIE ODER EINEM TV-FILM

Russell Crowe – “The Loudest Voice”

BESTE NEBENDARSTELLERIN IN EINER TV-SERIE, MINI-SERIE ODER IN EINEM TV-FILM

Patricia Arquette – “The Act”

BESTER NEBENDARSTELLER IN EINEM TV-DRAMA, MINI-SERIE ODER EINEM TV-FILM

Stellan Skarsgård – “Chernobyl”

Foto: (c) David Gabber / PR Photos