Golden Globes 2020 finden heute statt – Kategorie „Film“

Sie gelten als die wichtigsten Filmpreise in den USA nach den Oscars: Die Golden Globes 2020 werden heute Abend (05.01.) vergeben. Das Drama „Marriage Story“ mit insgesamt sechs Nominierungen ins Rennen, darunter Adam Driver als bester Darsteller, Scarlett Johansson als beste Hauptdarstellerin, Laura Dern als beste Nebendarstellerin und Noah Baumbach für das beste Drehbuch. Konkurrenz bekommt der Film von „The Irishman“ und „Once Upon a Time… in Hollywood“ mit jeweils fünf Nominierungen. Die Moderation übernimmt zum fünften Mal der britische Comedian Ricky Gervais.

Hier die komplette Nominierten-Liste der Kategorie „Film“:

BESTER FILM – DRAMA

The Irishman

Marriage Story

1917

Joker

The Two Popes

BESTER FILM – KOMÖDIE ODER MUSICAL

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

BESTER SCHAUSPIELER IN EINEM DRAMA

Christian Bale – Le Mans 66

Antonio Banderas – Leid und Herrlichkeit

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – Die zwei Päpste

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINEM DRAMA

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINEM MUSICAL ODER IN EINER KOMÖDIE

Awkwafina – „The Farewell“

Ana de Armas – „Knives Out”

Beanie Feldstein – „Booksmart”

Emma Thompson – „Late Night”

Cate Blanchett – „Where’d You Go, Bernadette”

BESTER SCHAUSPIELER IN EINEM MUSICAL ODER IN EINER KOMÖDIE

Daniel Craig – Knives Out

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Taron Egerton – Rocketman

Eddie Murphy – Dolemite is My Name

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Kathy Bates – „Richard Jewell”

Annette Bening – „The Report”

Laura Dern – „Marriage Story”

Jennifer Lopez – „Hustlers”

Margot Robbie – „Bombshell”

BESTER NEBENDARSTELLER

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino – The Irishman

Anthony Hopkins – Die zwei Päpste

Joe Pesci – The Irishman

BESTER REGISSEUR

Martin Scorsese

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho

Sam Mendes

Todd Phillips

BESTE ORIGINAL-FILMMUSIK

Motherless Brooklyn

Little Women

Joker

1917

Marriage Story

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

The Farewell

Les Misérables

Pain and Glory

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

BESTER ANIMATIONSFILM

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

The Lion King

Missing Link

Toy Story 4

BESTES DREHBUCH

The Irishman

Marriage Story

Parasite

The Two Popes

Once Upon A Time In Hollywood

BESTER ORIGINAL-SONG IN EINEM FILM

„Beautiful Ghosts“ – Cats

„(I’m Gonna) Love Me Again“ – Rocketman

„Spirit“ – König der Löwen

„Stand Up“ – Harriet

„Into the Unknown“ – Frozen 2

