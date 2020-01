Grammys 2020: Billie Eilish widmet Preis Ariana Grande

Billie Eilish ist vorgestern Abend (26.01.) bei den Grammy Awards die große Gewinnerin gewesen. Die Sängerin hat beispielsweise in der Königsklasse „Album des Jahres“ gewonnen. Allerdings ist sie selbst der Meinung, dass der Preis eigentlich einer anderen Dame gehört.

In ihrer Dankesrede, die auf „Twitter“ zu finden ist, sagte die Newcomerin nämlich: „Ich möchte nur schnell sagen, dass ich denke, dass Ariana [Grande] das verdient.“ Die Angesprochene selbst schickte eine Luftkuss an ihre junge Kollegin. Weiter meinte Eilish in ihrer Rede auch: „Das hier ist für alle Kinder, die heute Musik in einem Schlafzimmer machen. Ihr werdet so einen hier bekommen.“

Übrigens: Billie Eilish ist damit übrigens die jüngste Künstlerin, die in dieser Kategorie den Grammy erhalten hat.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos