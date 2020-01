Grammys 2020: Die wichtigsten Gewinner

Billie Eilish ist ohne Zweifel bei den vorgestrigen (26.01.) Grammy Awards die große Gewinnerin des Abends gewesen. Von ihren sieben Nominierungen hat die Newcomerin auch fünf Stück mit nach Hause genommen, darunter unter anderem in allen „Big Four“-Kategorien („Album des Jahres“, „Aufnahme des Jahres“, „Song des Jahres“ und „Beste Neuer Künstler“). Mit ihren 18 Jahren ist sie bei „Album des Jahres“ auch die jüngste Künstlerin in der Geschichte der Grammys, die diese Trophäe erhalten hat.

Und auch ihr Bruder Finneas durfte zwei Preise entgegennehmen und zwar in den Kategorien „Beste technische Ausführung (nicht-klassisch)“ und „Produzent des Jahres (nicht-klassisch)“. Ansonsten hat auch Lizzo gleich mehrere Grammys erhalten.

Hier die wichtigsten Gewinner der Grammy Awards 2020:

ALLGEMEINE KATEGORIEN

ALBUM DES JAHRES

Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

AUFNAHME DES JAHRES

Billie Eilish – „Bad Guy“

SONG DES JAHRES

Billie Eilish – „Bad Guy“

BESTER NEUER KÜNSTLER

Billie Eilish

KATEGORIE POP

BESTES STIMMLICHES POPALBUM

Billie Eilish – “When We All Fall Asleep, Where Do We Do?”

BESTE POP SOLO PERFORMANCE

Lizzo – “Truth Hurts”

BESTE POP DUO/GRUPPEN PERFORMANCE

Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road

BESTES TRADITIONELLES GESANGS-POP-ALBUM

Elvis Costello & The Imposters – “Look Now”

KATEGORIE DANCE/ELECTRONIC

BESTE DANCE/ELECTRO-AUFNAHME

The Chemical Brothers – “Got To Keep On”

BESTES DANCE/ELECTRO-ALBUM

The Chemical Brothers – “No Geography”

KATEGORIE ROCK

BESTE METAL PERFORMANCE

Tool – “7Empest”

BESTE ROCK PERFORMANCE

Gary Clark Jr. – “This Land”

BESTES ROCK-ALBUM

Cage the Elephant – Social Cues

BESTER ROCK-SONG

Gary Clark Jr. – „This Land“

KATEGORIE COUNTRY

BESTES COUNTRY-ALBUM

Tanya Tucker – “While I’m Livin”

BESTER COUNTRY-SONG

Tanya Tucker – “Bring My Flowers Now”

BESTE COUNTRY SOLO PERFORMANCE

Willie Nelson – “Ride Me Back Home”

BESTE COUNTRY DUO/GRUPPEN PERFORMANCE

Dan + Shay – “Speechless”

KATEGORIE RAP

BESTE RAP PERFORMANCE

Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy – “Racks in the Middle”

BESTE RAP / SONG PERFORMANCE

DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend – “Higher”

BESTES RAP-ALBUM

Tyler the Creator – IGOR

BESTER RAP-SONG

21 Savage feat. J. Cole – „A Lot“

KATEGORIE R&B

BESTER R’N’B-SONG

PJ Morton feat. JoJo – “Say So”

BESTES R’N’B-ALBUM

Anderson .Paak – “Ventura”

BESTES ZEITGENÖSSISCHES URBAN-ALBUM

Lizzo – “Cuz I Love You (Deluxe)”

BESTE R’N’B-PERFORMANCE

Anderson .Paak Featuring André 3000 – “Come Home”

BESTE TRADITIONELLE R’N’B-PERFORMANCE

Lizzo – “Jerome”

KATEGORIE COUNTRY

BESTES LATIN POP ALBUM

Alejandro Sanz – “#Eldisco“

BESTES LATIN ROCK, URBAN ODER ALTERNATIV ALBUM

Rosalía – “El Mal Querer”

KATEGORIE ALTERNATIVE

BESTES ALTERNATIVE MUSIK-ALBUM

Vampire Weekend – Father of the Bride

BESTE COMPILATION FÜR VISUELLE MEDIEN

BESTER FILMSONG

Lady Gaga & Bradley Cooper – “I’ll Never Love Again”

BESTE FILMMUSIK

Lady Gaga & Bradley Cooper – “A Star Is Born”

BESTER SOUNDTRACK FÜR VISUELLE MEDIEN

Hildur Guðnadóttir – “Chernobyl”

KATEGORIE VIDEO

BESTES MUSIK-VIDEO

Lil Nas X – „Old Town Road“

BESTER MUSIK-FILM

Beyoncé – “Homecoming”

KATEGORIE PRODUKTION

PRODUZENT DES JAHRES (NICHT KLASSISCH)

Finneas

