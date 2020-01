Grammys 2020: Ozzy Osbourne zeigt sich nach Parkinson-Enthüllung

Ozzy Osbourne ist erstmals nach seiner Parkinson-Enthüllung auf die Bühne zurückgekehrt. Der Rocker hatte vor kurzem erklärt, dass bei ihm letztes Jahr diese Krankheit festgestellt wurde. Davon lässt er sich jedoch nicht unterkriegen und kämpft dagegen an.

Gemeinsam mit seiner Frau Sharon hat Osbourne vorgestern (26.01.) bei den Grammys den Preis in der Kategorie „Bester Rag/Song Performance“ überreicht. Im Vorfeld ist er zudem mit seiner Tochter Kelly und einem Gehstock über den roten Teppich geschritten und hat fröhlich und in bester Laune für die Paparazzi posiert, wie die „Daily Mail“ mit etlichen Fotos zeigt.

Der Preis in dieser Kategorie ging übrigens an H.E.R.

