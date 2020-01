Grammys 2020: Wer gewinnt in den wichtigsten vier Kategorien?

Die Grammy-Verleihung rückt immer näher und das „Billboard Magazine“ hat sich die Nominierten der vier wichtigsten Kategorien – „Aufnahme des Jahres, „Album des Jahres“, „Song des Jahres“ und „Bester neuer Künstler“ – genauer angeschaut und jeweils eine Gewinnvermutung abgegeben.

In all diesen genannten Kategorien sind jeweils acht Künstler aufgeführt. Das „Billboard Magazine“ ist jedoch der Meinung, dass bei „Aufnahme des Jahres“ eigentlich nur Billie Eilish mit „Bad Guy“, Ariana Grande mit „7 Rings“, „Truth Hurst“ von Lizzo und „Old Town Road“ von Lil Nas X eine Chance haben. Bei „Album des Jahres“ sieht die Zeitschrift Eilish mit ihrem Debüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ vorne. Die Sängerin wäre damit die jüngste Gewinnerin in dieser Kategorie, da sie jünger ist als Taylor Swift, die bisher diesen Rekord innehat. Auch bei Song des Jahres liegt Eilish mit „Bad Guy“ laut dem „Billboard Magazine“ vorne. Starke Konkurrenz bekommt es dabei jedoch von Taylor Swifts „Lover“ und Lewis Capaldis „Someone You Loved“. In der Kategorie „Bester Neuer Künstler“ gibt das Blatt Eilish, Lil Nas X, Lizzo und Rosalía die besten Chancen.

Wie richtig das „Billboard Magazine“ mit diesen Voraussagen liegt, wird sich am 26. Januar zeigen.

